رئيس جامعة الأقصر يوصي الطلاب باستثمار تدريبهم بمبادرة "كن مستعدًا"

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، ختام مبادرة كن مستعدًا "Be Ready "، ضمن أنشطة برنامج التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف، والتي تم تنظيمها تحت رعاية الأستا الدكتورأيمن عاشور وزير التعليم العالي، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية (ILO) وبتمويل مقدم من المملكة المتحدة، بتنفيذ شركة آي كارير لخدمات التعليم عن بعد، ومؤسسة الألفي للتنمية البشرية والاجتماعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور قرشي سعدي، وكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شيماء عبد الستار، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد كبير من الطلاب والطالبات بالجامعة.

أوصى رئيس الجامعة الطلاب، باستثمار ماتعلموه خلال فترة المبادرة، وتوظيفه في حياتهم لتحقيق الاستفادة المنشودة من هدف المبادرة، مؤكدًا أنها تتضمن توفير دعم وإرشاد للطلاب في اختيار تخصصاتهم، وتحديد أهدافهم المهنية، كما تساعد الطلاب في وعي وإدراك متطلبات سوق العمل، موجهًا الشكر لكل القائمين على تنفيذ المبادرة.

يشار إلى أن مدة التدريب تضمنت خمسة أيام، تم خلالها تدريب الطلاب وتزويدهم بمهارات " soft skills"؛ لتأهيلهم لسوق العمل، وربط مايتم دراسته بمجالات الواقع المهني، وتوظيف مهاراتهم في المجالات المناسبة في سوق العمل.