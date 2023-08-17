الخطيب يناقش التصور المقترح للتعاون بين شركة الكرة والمستثمرين

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة النادى الأهلي، على استكمال متابعة الملفات الهامة، الخاصة بشركة الكرة لمعرفة الخطة المستقبلية المستهدفة.

وأكد رئيس النادى على ان عملية الاستثمار الرياضي المستهدفة داخل القلعة الحمراء، لابد ان تسير وفقا للمعايير العلمية والتكنلوجية الحديثة، للوصول للهدف المطلوب.

و ناقش الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة، مع ممثلي شركة الأهلي لكرة القدم (خالد عبد القادر عضو مجلس الإدارة - أمير توفيق القائم بأعمال المدير التنفيذي) التصور المقترح من الكابتن ضياء السيد نجم الأهلي السابق، للتعاون بين شركة الكرة وبعض المستثمرين لتحقيق عوائد للطرفين.

وتم شرح الكابتن ضياء السيد لطبيعة المشروع وآلية العمل فيه ودور المستثمر مع شركة الكرة، في إطار تعاون رياضي استثماري يحقق طموحات الجانبين خلال الإجتماع.

جانب من الإجتماع

الخطيب يتفقد المشروعات الإنشائية بفرع الأهلي الجديد

وفى سياق متصل، تفقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اليوم عددًا من المشروعات الإنشائية داخل فرع الأهلي بالشيخ زايد، وفي مقدمتها منطقة جلوس الأعضاء التي تم افتتاحها مؤخرًا بعد الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بها، وكذلك متابعة مراحل العمل في ملاعب كرة القدم المغطاة بالنجيل الصناعي وملاعب البادل وأماكن انتظار السيارات وبوابة النادي، وغيرها من المشروعات المقرر افتتاحها تباعًا خلال الفترة القليلة المقبلة والمدرجة ضمن الخطة الإنشائية بالفرع.

مؤمن زكريا مساعدًا لقطاع الناشئين

على الجانب الأخر، قرر مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والمشرف العام على الكرة تعيين مؤمن زكريا مساعدا بقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة مع مؤمن زكريا وفي حضور الكابتن وليد سليمان.