بفرمان الخطيب.. مؤمن زكريا مساعدًا لرئيس قطاع الناشئين بالأهلي

قرر مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، والمشرف العام على الكرة تعيين مؤمن زكريا مساعدا بقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء.

جاء ذلك بعد الجلسة التي عقدها الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة مع مؤمن زكريا وفي حضور الكابتن وليد سليمان.

جانب من الاجتماع

جانب من الاجتماع

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالحضور الجماهيري

وطالب الأهلي اتحاد الكرة بتوضيح حقيقة وجود تعديلات على نظام البطولة لاخطار الجهاز الفني بها قبل بداية الموسم.

في سياق مٌتصل طالبت إدارة الأهلى في بيان رسمي حضور جماهيري بالسعه الكاملة في مباريات القلعه الحمراء خلال الموسم الجديد.

على الجانب الاخر، أعلن النادي الأهلى مساء أمس الاثنين رحيل مهاجمه محمد شريف إلى الخليج القطري خلال فترة الميركاتو الصيفي يرغب محمد شريف خوض تجربه الاحتراف خلال الفترة القادمة خلال الموسم الجديد.