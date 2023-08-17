الحكومة توافق على إصدار سندات بالجنيه بالأسواق الدولية

وافق مجلس الوزراء على الإذن لوزارة المالية للتوقيع على الخطاب المقترح إرساله إلى مؤسسة التمويل الدولية، والذي يفيد بموافقة الحكومة المصرية على قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار سندات بالجنيه المصري في الأسواق الخارجية.

وتمت الإشارة، إلى عدد من الفوائد المحققة من قيام مؤسسة التمويل الدولية بإصدار السندات بالعملة المحلية، ومنها زيادة المحفظة الاستثمارية للمؤسسة في مصر، وإتاحة مصادر إضافية بالعملة الأجنبية من خلال المؤسسة لتمويل احتياجات القطاع الخاص، مما يسهم في تخفيض الضغط على المصادر القائمة، إلى جانب توسيع نطاق الحلول التمويلية بالعملة المحلية المقدمة إلى عملاء القطاع الخاص في مصر، وتنويع مصادر التمويل المتاحة للقطاع الخاص وتشجيعه.

ووافق مجلس الوزراء على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بواقع 1% لأبناء محافظة شمال سيناء.

ووافق مجلس الوزراء على إسناد الأعمال الاستشارية الخاصة بإعداد المخطط العام للواجهة البحرية الغربية لمدينة العلمين الجديدة، إلى المكتب الاستشاري/ دار الهندسة (مصر) للتصميم والاستشارات الفنية – المحدودة، وكذا اسناد الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال الدراسات الاقتصادية الخاصة بمرحلة (Hotel Operator Search & Selection)، لأحد المكاتب الاستشارية الأخرى