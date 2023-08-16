الأوقاف تعلن موعد مقابلات المتقدمين لمعهد التمريض بمستشفى الدعاة

أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المرشحات للاختبارات المؤهلة للقبول بمعهد التمريض التابع لمستشفى الدعاة وزارة الأوقاف للعام الدراسي 2023-2024م من محافظات (القاهرة – الجيزة -القليوبية) وموعد امتحانهن، علمًا بأنه يشترط لدخول الاختبار سحب كراسة القبول بدءًا من يوم السبت القادم الموافق 19/ 8/ 2023م لمدة أربعة أيام ومن لم تتقدم لشراء الكراسة يُعد تقدمها السابق كأن لم يكن.

وأكدت الوزارة، على الراغبات في مواصلة إجراءات التقدم سرعة الحضور إلى مستشفى الدعاة - 20 شارع محمد شفيق – ميدان هليوبوليس - بمصر الجديدة، لشراء الكراسة، علمًا بأن ثمن الكراسة شامل جميع الفحوصات الطبية اللازمة ولا يرد أيًّا كانت نتيجة المتقدمة، وذلك على النحو التالي:



افتتاح معسكر أبو بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للأئمة والواعظات





انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات معسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية للأئمة والواعظات، حيث يضم المعسكر عدد ( 300) إمام و(54) واعظة، بحضور الدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ صبري ياسين دويدار مسئول الاتصال السياسي بوزارة الأوقاف، والشيخ سلامة عبد الرازق مدير مديرية أوقاف الإسكندرية.



وفي كلمته رحب الشيخ سلامة عبد الرازق بالحضور جميعًا مؤكدًا أن وزارة الأوقاف تراعي تقوية الجوانب العلمية والثقافية للأئمة والواعظات من أجل مواجهة الفكر المتطرف بصحيح الدين ووسطية الإسلام، مبينًا أن وزارة الأوقاف تشهد نقلة كبيرة في مجال التدريب والتثقيف لكل من ينتسب إليها من الأئمة والواعظات المتميزين بمنهجهم الوسطي المستنير، مبينًا أن الله (عز وجل) رفع قدر أهل الإيمان وأهل العلم درجات، حيث يقول (عز وجل): "‏‏يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ "، مضيفًا أن الأنشطة الدعوية التي تقيمها وزارة الأوقاف ويقوم عليها الأئمة والواعظات المعتمدات لدى وزارة الأوقاف لها دورها الريادي في نشر المنهج النبوي الذي يبنى على المحبة والتسامح وترسيخ ذلك وسط كافة فئات المجتمع.

وفي كلمته أعرب الشيخ صبري ياسين دويدار عن سعادته بهذا اللقاء المتميز بالأئمة والواعظات الذين حضروا هذه الدورة المتميزة، مؤكدًا أن الأئمة والواعظات لهم دور عظيم في نشر رسالة الإسلام السمحة، وأنهم يقومون بدور وطني عظيم، مبينًا حرص وزارة الأوقاف المصرية الكبير على تزويدهم بكل ما يناسبهم من الدورات العلمية المتقدمة والمتخصصة، وليس هذا فحسب، بل إنها أضافت جانبًا جديدًا من أجل توصيل الرسالة على أتم وجه من خلال توفير الزي الأزهري المناسب، حيث إن من أهم المحاور التي تحرص عليها وزارة الأوقاف المصرية هو حسن السمت من خلال توفير الزي الأزهري الراقي لجميع الأئمة والواعظات على مستوى الجمهورية، وأن الوزارة لا تقبل إلا بأفضل وأجود الخامات وأرقى الألوان انطلاقًا من قول النبي (صلى الله عليه وسلم): "إنَّ اللهَ جميلٌ يُحبُّ الجمالَ".