مشاهدة البث لمباراة الأهلي والخليج يلا شوت في دوري روشن السعودي 2024 .. بث مباشر الاهلي والخليج

يوفر الوفد بثًا مباشرًا لمباراة الأهلي السعودي ضد الخليج في مساء اليوم الخميس الموافق 17 أغسطس 2023، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم.

من المتوقع أن تكون هذه المباراة مثيرة ومهمة للفريقين، ومن المحتمل أن تشهد ظهور محمد شريف لأول مرة مع فريق الخليج بعد انتقاله من الأهلي المصري. سيكون للمباراة طابعًا خاصًا، حيث يواجه شريف فريقه السابق ويتطلع لتقديم أداء قوي وإثبات قيمته مع فريقه الجديد.

من خلال بث مباشر من "بوابة الوفد"، يمكن للمشجعين متابعة المباراة عبر الإنترنت ومشاهدة الأحداث والتطورات في الوقت الحقيقي. ستوفر هذه الخدمة فرصة للجماهير لمتابعة المباراة وتشجيع فريقها المفضل مباشرةً من أي مكان يتوفر فيه الاتصال بالإنترنت.

موعد مباراة الأهلي السعودي ضد الخليج

المباراة الموعد بتوقيت القاهرة الأهلي والخليج التاسعة مساءً

القناة الناقلة لمباراة الأهلي السعودي ضد الخليج

وستنقل مباراة الأهلي اليوم عبر قناة الرياضية السعودية (SSC 1) و(SSC 5)، بتعليق كلا من مشاري القرني وراشد الدوسري.



موقف الأهلي السعودي في الدوري

بفضل أداءه المميز، تمكن الفريق الأول لكرة القدم في نادي الأهلي جدة من تحقيق الفوز في المباراة الأولى ضد فريق الحزم بنتيجة 3-1. وقد أحرز البرازيلي روبيرتو فيرمينو هاتريك رائع في هذه المباراة، مما جعله يخطف الأضواء في أول مشاركة له مع الفريق.

تألق فيرمينو وقدم أداءً مميزًا، حيث سجل ثلاثة أهداف لفريق الأهلي في هذه المباراة. يعتبر هذا الإنجاز بمثابة بداية مثالية له في تجربته مع الفريق، وهو يظهر قدراته الهجومية وفعاليته أمام المرمى.

تعد هذه الثلاثية من فيرمينو إضافة قوية للفريق الأهلاوي، وتعكس تأثيره الإيجابي وقدرته على تسجيل الأهداف. يأمل الفريق وجماهيره في استمرار تألق فيرمينو وتسجيل المزيد من الأهداف في المباريات القادمة.

يعد هذا الانتصار بداية مثالية للأهلي جدة في الموسم الجديد، ويعزز ثقة اللاعبين والجهاز الفني. يأمل الفريق في استمرار التفوق وتحقيق المزيد من الانتصارات للمنافسة على البطولات وتحقيق الأهداف المسطرة لهذا الموسم.

موقف الخليج في الدوري

وعلى الجانب الأخر، فإن فريق الخليج قد تلقى هزيمة موجعة على يد فريق الفيحاء بثلاثة أهداف مقابل هدف، لذا يرغب في تحقيق الفوز في مباراة اليوم المتسلح بمحمد شريف نجم الأهلي الذي انتقل إلى الفريق السعودي خلال الأيام الماضية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر اليوم | اضغط هنــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة النصر اليوم | اضغط هنــا



تشكيل الأهلي السعودي المتوقع

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي – روجر إيبانيز – عبد الباسط هندي – زارجان اليوسكي.

خط الوسط: زياد الجهني – فرانك كيسي – سان ماكسيمان – رياض بوديوز – رياض محرز.

الهجوم: حسن العلي.

محمد شريف على دكة البدلاء.. تشكيل الخليج السعودي المتوقع

حراسة المرمى: سيهيك.

الدفاع: عمر العودة – عبدالله الشنقيطي – ليساندرو لوبيز – بيدرو ريبوتشو.

الوسط: خالد السميري – وو يونج – حمد العبدان – رودريجيز – فابيو مارتينيز.

الهجوم: عبدالله آل سالم.