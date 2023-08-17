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الخميس 17 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الأرصاد تُحذر: رياح شديدة ببعض المناطق وارتفاع في الأمواج

الأمواج
الأمواج

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بدءا من الغد وحتى يوم الأحد المقبل، يسود نشاطا للرياح على خليج السويس، وتصل سرعتها من 50:60 كم في الساعة، الأمر الذي يعمل على اضطراب في حركة الملاحة البحرية، وارتفاع الأمواج من 2,5:3 أمتار.

 

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن غدا الجمعة، يسود طقس معتدل صباحا، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. 

 

ويسود  طقسا معتدلا للحرارة، رطب ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد. 

 

كما تتوقعت الأرصاد الجوية، أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، معتدل ليلا . 

 

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