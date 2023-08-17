البنك الأهلي يتعادل مع الكويت الكويتي في البطولة العربية للأندية لكرة اليد

حسم التعادل بنتيجة 32- 32 مباراة فريق البنك الأهلي أمام نظيره الكويت الكويتي، والتي انتهت منذ قليل ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالبطولة العربية للأندية لكرة اليد، والمؤهلة لكأس العالم للأندية "سوبر جلوب" والمقامة حاليا في المملكة العربية السعودية وتستمر حتى يوم 25 أغسطس الجاري.

وانتهى الشوط الأول بتأخر البنك الأهلي 18-16 لصالح الكويت الكويتي قبل أن ينجح لاعبو البنك في العودة في اللقاء بالشوط الثاني وإنهاء المباراة بنتيجة 32-32 في اللحظات الأخيرة.

قائمة البنك الأهلي بالبطولة العربية للأندية لكرة اليد

وتضم قائمة البنك الأهلي المشاركة بالبطولة كلا من : أبوالفتوح أحمد حماصه و محمد سامي و محمد زين و عادل عماد و أدهم عبد السلام و أحمد محمد حسن و شهاب عمرو الجيوشي و أحمد كمال و عمر مجدي و يوسف حاتم و بلال جلال و أحمد هاني و عبد الحميد السيد و محمد علي و عمر بلال و ابراهيم حسن و أحمد محمد عبده و محمد جمال.

مجموعة البنك الأهلي بالبطولة العربية للأندية لكرة اليد

ويخوض فريق يد البنك الأهلي منافسات البطولة العربية ضمن المجموعة الأولى بالبطولة والتي تضم فرق: مضر السعودي والكويت الكويتي والجزيرة الإماراتي والحشد الرياضي العراقي.

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