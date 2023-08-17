الأنبا برسوم يترأس اجتماع الأقباط في ختام صوم العذراء

يعقد نيافة الأنبا برسوم مطران صنبو وديروط ، الإثنين، الاجتماع العام بالتزامن مع ختام نهضة صوم العذراء مريم بمقر المطرانية بدءًا من الساعة السابعة مساءً.



تختتم الكنيسة فعاليات الصوم باحتفالية روحية واقامة القداس الإلهي الاحتفالي بعد مرور 15 يومًا تخلل فيه اقامة النهضة والقداسات والعشيات، والعظات التي تدور حول مبادئ الكتاب المقدس والتعاليم الروحية الخاصة بفترة الصوم.



يعود الصوم تاريخيًا حسب ما ورد في الكتب الكنسية أنه يعود إلى زمن الأباء الرسل حين عاد توما الرسول من مهمة نشر المسيحية بالهند، وسأل الجميع عن السيدة العذراء، فأخبروه إنها قد رحلوا ، فطلب أن يرى أين دفنت، وحين ذهب إلى القبرليمجدوا جسدها، فطمئن الجميع وأخبرهم أنه رأي الجسد صاعدًا، فصاموا في مطلع شهر مسرى حتى يوم 15 مسري، وتخصص من بعد هذه الواقعة يوم 16 من مسرى عيدًا للعذراء، وينضم إلى التذكار الشهري للبتول الذي يقام 21 من كل شهر بالتقويم القبطي.



يتناول الأقباط في هذه الفترة بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، ولكن هناك البعض يمتنع عن أكل الأسماك، ويمتنع الصائمون عن تناول اللحوم، ويكتفون بتناول المأكولات النباتية واستخدام الزيت فقط.