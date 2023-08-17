أسماء مراكز الشباب المشاركة في أولمبياد الطفل المصري بالشرقية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، برئاسة الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة، أسماء مراكز الشباب المشاركة في النسخة الرابعة بأولمبياد الطفل المصري، الذين يتراوح أعمارهم ما بين ١٢ الى ١٤ عاما، مواليد "2009، 2010 ،2011".

وأشار بيان لمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أن مراكز الشباب المتاح بها التسجيل فى أولمبياد الطفل المصرى بمحافظة الشرقية هم: مركز شباب ناصر، وكفر صقر، ومنيا القمح، وشرقية مباشر، أبو كبير، والحسينية، ومشتول السوق، وسلمنت، وأبو حماد، فاقوس".





وانطلقت أولمبياد الطفل المصري في نسختها الرابعة، وهي محاكاة لدورة الألعاب الأولمبية والتي تنفذها وزارة الشباب والرياضة على مستوى محافظات الجمهورية.

والأولمبياد بتقدم جوائز مالية كبيرة تصل إلى مليون ونصف، وميداليات وكؤوس للمراكز الثلاثة الأولى، وستتاح الفرصة للاعبين الإنضمام لأكبر الأندية في مصر .