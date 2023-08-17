بالمستندات.. مخالفات مالية وإدارية في سموحة بمجلس "عرفات"

كشف تقرير إدارة التفتيش المالى والإدارى بوزارة الشباب والرياضة رقم ٤٧ الصادر بتاريخ ١٥ أغسطس ٢٠٢٣ عن وجود مخالفات مالية وإدارية بمجلس إدارة نادى سموحة بالإسكندرية فترة رئاسة مجلس وليد عرفات رئيس النادى السابق.

وحصلت "الوفد" على نسخة من التقرير الذى كشف العديد من المخالفات بناء على تفتيش الإدارة المركزية للاداء الرياضى ولجنة فحص الأعمال والتى بدأت أعمالها فى نادى سموحة بتاريخ ٢٣ يناير ٢٠٢٣ وفى نفس الوقت كان الجهاز المركزى يقوم بمراجعه العام المالى المنتهى فى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢ حيث رصد التقرير المعتمد من الهيئات الرقابية وجود تجاوزات مالية وادارية كما يلي:

مبالغ مالية ومستحقات للاصلاح الزراعى تتخطى نصف مليار جنيه ٤٧٩ ٢١٢ ٥٩٢ وعدم قيدها بالسجلات أو ميزانية النادى الامر الذى أدى إلى تضخم تلك الالتزامات.

وكشف التقرير عن وجود مستحقات الضرائب بقيمة ٢٥٢ ٩٠٠ ٢٠٤ بالمخالفة لأحكام المادة ٣٧ من القرار الوزارى ١٥٩ لسنه ٢٠٢١ بعدم سداد الالتزامات فى موعدها القانونى وهى عبارة عن كسب عمل وقيمه مضافة وضرائب عقارية مستحقات عاملين وانشطه تخطت قيمتها٨١٩ ٦٨ ١٠٤ استهلاكات مياه الشرب للفرع الرئيسى وفرع برج العرب و مصيف مطروح بالاضافه الى مستحقات للكهرباء. ومستحقاترسم الاتحادات والمهن الرياضيه ٤٥٦ ٨٣ ٧٩ مما الى الى وجود عجز فى الميزانيه العموميه والزيادة فى عقود جميع فرق الدرجه الاولى فىجميع الالعاب بالمبالغه فى المعنيين الجدد دون توضيح مدى الحاجه اليهم فضلا عن مستحقات بيع الاعب عبد الكبير الوادى والحصول على٣ شيكات بقيمه ٥ مليون تستحق فى ١٥ اكتوبر ٢٠٢٢ بقيمة ٥ ونصف مليون تستحق فى ١٥ يناير ٢٠٢٣ و٥ ونصف مليون تستحق فى١٥ مارس ٢٠٢٣

ورصد التقرير بأن النادى تحمل الضريبه لتلك المبالغ بالمخالفه لقانون القيمه المضافه وقيام المدير المالى بالتوقيع على العقد نيابه عن رئيس النادى لذلك تم مخاطبة اللجنة الأوليمبية وشكوى اخرى للاتحاد المصرى وبلاغ لنيابة الأموال العامة.

كما رصد التقرير الرقابى بمخالفة عقد طارق العشرى وحصوله على سلفه وقدرها ٦٠٠ الف جنيه ووجود بند شهر كشرط جزائى وعدم تحصليهم فور رحيل المدير الفنى بالاضافة إلى التجاوزات فى عقد عبد الحميد بسيونى وحصوله على مقدم تعاقد ٣٥٠ الف جنيه وعدمردهم عقب فسخ التعاقد.