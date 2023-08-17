واشنطن تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بصفقات أسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية

فرضت الولايات المتحدة، الأربعاء، عقوبات على ثلاثة كيانات تتهمها بالسعي لتسهيل صفقات أسلحة بين كوريا الشمالية وروسيا، في وقت تشدد فيه واشنطن قيودها على الدعم المقدم لحرب موسكو في أوكرانيا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن روسيا تواصل استهلاك ذخائر وخسارة معدات ثقيلة في أوكرانيا، ما يجبرها على اللجوء إلى مجموعتها الصغيرة من الحلفاء ومن بينهم كوريا الشمالية طلبًا للدعم.

وقالت الوزارة إنها فرضت عقوبات على ثلاثة كيانات مرتبطة بشبكة للالتفاف على العقوبات تسعى لدعم صفقات أسلحة بين روسيا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

وأضافت أن هذا الإجراء يأتي في إطار الإستراتيجية الأميركية المتواصلة لتحديد فاعلين من دولة ثالثة يسعون لدعم الحرب الوحشية الروسية على أوكرانيا وفضحهم وعرقلتهم.