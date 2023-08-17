أمين مسعود يشيد باستجابة الرئيس السيسي لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني

وجه المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على استجابته لمخرجات الحوار الوطني مشيدًا باهتمام الرئيس السيسي بالحوار الوطنى ومتابعته المباشرة لما يحدث فى الحوار الوطنى سواء بجلساته العامة أو جلسات مجلس الأمناء ثم المخرجات التى تم الانتهاء منه.



وأشاد "مسعود" فى بيان له اصدره اليوم بجميع المخرجات والتوصيات والاقتراحات الصادرة من الحوار الوطنى فى مختلف القضايا والمحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية مؤكدًا الأهمية الكبيرة لتوصيات الحوار الوطني خاصة أنها جاءت بعد مناقشات موسعة ومطولة وكانت معبرة بكل الصدق والأمانة عن جميع الأطراف المشاركة فى الحوار الوطنى.

مصر لديها شخصيات وقامات وطنية كبيرة وعظيمة لديها رؤى وأفكار



وقال المهندس أمين مسعود إن الحوار الوطنى أكد للرأى العام المصرى أن مصر لديها شخصيات وقامات وطنية كبيرة وعظيمة لديها رؤى وأفكار تسهم مع جهود القيادة السياسية والحكومة ومختلف مؤسسات الدولة فى مواجهة جميع التحديات والمشكلات التي تواجه الدولة المصرية.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قال: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتى تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".



وأضاف الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها فى إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".