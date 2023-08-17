فعاليات روحية في مطرانية الوادي الجديد بمناسبة نهضة العذراء.. شاهد

تواصل مطرانية الأقباط الأرثوذكس في الوادي الجديد وتوابعها، نشاطها الروحي المكثف بمناسبة فترة نهضة صوم العذراء، فعاليات الأسبوع الثاني بمقرها على مدار 15 يومًا.

الأنبا ارسانيوس أسقف الوادي الجديد



ترأس نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الايبارشية، طقوس رفع بخور عشية بكنيسة السيدة العذراء مريم بمشاركة لفيف من الآباء كهنة الكنيسة والقمص أرسانيوس ثابت، كاهن كنيسة الشهيد العظيم مارفام الجندي بابيارشية أبنوب.



وعقب صلاة رفع بخور عشية قدم فريق كورال "الحمامة الحسنة" بعض الترانيم الروحية عن سيرة السيدة العذراء مريم كما ألقى القمص ارسانيوس كلمة روحية بعنوان "لأنك حينئذ تتلذذ بالقدير وترفع إلى الله وجهك" (أي ٢٢ : ٢٦).

الأنبا ارسانيوس أسقف الوادي الجديد

الأنبا ارسانيوس أسقف الوادي الجديد

الأنبا ارسانيوس أسقف الوادي الجديد



يُذكر تاريخ صوم العذراء أنه يعود إلى زمن الآباء الرسل حين عاد توما الرسول من مهمة نشر المسيحية بالهند -حسب ماورد في الكتب الكنسية- وسأل الجميع عن السيدة العذراء، فأخبروه إنها قدمات، فطلب أن يرى أين دفنت، وحين ذهب إلى القبر ليمجدوا جسدها، فطمأن الجميع وأخبرهم أنه رأى الجسد صاعدًا، فصاموا في مطلع شهر مسرى حتى يوم 15 مسري، وتخصص من بعد هذه الواقعة يوم 16 من مسرى عيدًا للعذراء، وينضم إلى التذكار الشهري للبتول الذي يقام 21 من كل شهر بالتقويم القبطي.

الأنبا ارسانيوس أسقف الوادي الجديد



يسمح في هذه الفترة بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، ولكن هناك البعض يمتنع عن أكل الأسماك، ويمتنع الصائمون عن تناول اللحوم، ويكتفون بتناول المأكولات النباتية واستخدام الزيت فقط، أو إعداد وجبة يعرف بـ "الدقة" تكون مكونة من "السمسم والملح والبهارات المطحونة"، إلى جانب الوجبة الشهيرة التي تعود إلى العصر الفرعوني ويعتمد الأقباط إعدادها في هذا الصوم وتعرف بـ"الشلولو" وهى عبارة عن ملوخية ناشفة" ويضاف إليها الماء البارد بالإضافة إلى الثوم والبصل النيء.