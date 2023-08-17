محافظ الشرقية: شغل الوظائف القيادية يرتبط بخطة الدولة للنهوض الإداري

للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن اختبارات وتجديد شغل الوظائف القيادية بجميع قطاعات العمل تأتي تنفيذا لخطة الدولة للنهوض بالعمل الإداري والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفعيلاً لسياسة الإصلاح التي تنتهجها الدولة بما ينعكس على تحسين مستوى أداء دولاب العمل الحكومي .

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجان اختبار المتقدمين لشغل وظيفة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم، والمتقدم لشغلها (21 ) وذلك لإختيار الأكفا والأنسب لشغل الوظيفة لتحسين مستوى الاداء والإرتقاء بمنظومة العمل بمديرية التربية والتعليم.

أكد محافظ الشرقية، أن معايير الإختبار تتضمن عرضًا للإنجازات التي حققها كل متقدم لشغل وظيفة القطاع الذي يعمل به بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها ومدى إجادته للغة الأجنبية وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الألي وعدد مشاركاته في المؤتمرات العلمية فضلا عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.

حضر الاختبارات المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وعلي أحمد مدير مديرية التنظيم والإدارة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أصدر القرار رقم 6578 لسنة 2023 بتكليف كلا من:

· محمد احمد علي أحمد عراقي، وكيل إدارة شرق الزقازيق التعليمية، للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة شرق الزقازيق التعليمية.

· خالد محمد عبد العال نويرة، وكيل إدارة الحسينية التعليمية، للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة الحسينية التعليمية.

· محمد عبد الفتاح دسوقي عبد ربه، وكيل إدارة مشتول السوق التعليمية، للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة مشتول السوق التعليمية.

· محمد مصطفى محمد عبد الرحمن، وكيل إدارة الصالحية الجديدة التعليمية، للقيام بتسيير أعمال مدير إدارة الصالحية الجديدة التعليمية.

أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد متابعة دقيقة لأداء مديري ووكيلي الإدارات التعليمية ولتنظيم العمل والإرتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة وللصالح العام مؤكداً على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.