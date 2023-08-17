الأزهري يشهد احتفالية "اليوم العالمي للعمل الإنساني" بدار الأوبرا

أقيمت أول أمس الثلاثاء احتفالية مميزة عن "اليوم العالمي للعمل الإنساني" في قاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية، برعاية وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، ومشاركة مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية فضيلة الدكتور أسامة الأزهري ، وفضيلة الدكتور سالم عبد الجليل، والفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز، مع باقة من ألمع نجوم الفن والإعلام والثقافة.

جانب من الاحتفالية بحضور الدكتور أسامة الأزهري

جانب من الاحتفالية بحضور الدكتور أسامة الأزهري

جانب من الاحتفالية بحضور الدكتور أسامة الأزهري

شهدت الاحتفالية عددا من الفقرات المتنوعة لنخبة من المبدعين في الشعر والموسيقى والغناء من مصر والوطن العربي ، كما تم تكريم كل من: الدكتور أسامة الأزهري، والدكتور سالم عبد الجليل، ورئيس نادي أدب جدة الدكتور عبد المحسن القحطاني، واللواء علاء فكري، واللواء خالد الهياتمي.

وأشاد الأزهري في بداية حديثه بما سمعه من نماذج مشرفة في العمل الخيري والإنساني، واستهل حديثه بحديث شريف أن رجلاً جاء إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلى اللهِ؟ وَأَيُّ الْأَعْمَالِ أَحَبُّ إِلى اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى الله: أَنْفَعَهُمْ لِلنَّاسِ، وَأَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى الله: سُرُورٍ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ.

جانب من الاحتفالية بحضور الدكتور أسامة الأزهري

جانب من الاحتفالية بحضور الدكتور أسامة الأزهري

جانب من الاحتفالية بحضور الدكتور أسامة الأزهري

جانب من الاحتفالية بحضور الدكتور أسامة الأزهري

وأكد الأزهري أن كل سرور يدخله المسلم على أخيه المسلم هو من أحب الأعمال إلى الله، مشيرا إلى أن أول كلمة لسيدنا محمد ﷺ في المدينة: " أيها الناس! أطعموا الطعام"، موضحًا أنه ﷺ أمر بإطعام الطعام على الإطلاق، وأنه لن يكون هناك تدين صحيح وبيننا إنسان جائع.

ونوَّه بأنه ﷺ أمرنا أن نصل الرحم، ليس فقط في نطاق العائلة، بل أمر بصلة الرحم الإنساني لكل إنسان على وجه الأرض.

واختتم فضيلة الدكتور أسامة الأزهري حديثه بالدعاء لمصر وشعبها وجيشها بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

جدير بالذكر أن منتدى المفكر العربي للنشر شارك في تنظيم الاحتفالية التي قام بتقديمها كل من الدكتورة سهام الزعيري و الشاعر الكبير أحمد إبراهيم جاد والكاتب الصحفي حسام أبوالعلا.

جانب من الاحتفالية بحضور الدكتور أسامة الأزهري

جانب من الاحتفالية بحضور الدكتور أسامة الأزهري

جانب من الاحتفالية بحضور الدكتور أسامة الأزهري