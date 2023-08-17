وزارة العمل تعلن تعيين 870 شابًا وفتاة في شمال سيناء

توفر وزارة العمل، مئات الوظائف للشباب ومن بينهم ذوي الهمم في جميع المحافظات، وذلك ضمن خطة الوزارة للقضاء على البطالة وتوظيف الشباب وتحقيق نسبة الـ5% لذوي الهمم في المؤسسات كافة.

ونجحت الوزارة في الـ3 أعوام الأخيرة من تعيين ما يقرب من 870 شابًا وفتاة، من بينهم 140 من ذوي الهمم في 22 منشأة بشمال سيناء، وذلك في قطاعات الفنادق والتشييد والبناء والتعليم.

خطة وزارة العمل للقضاء على البطالة

ويوجه وزير العمل حسن شحاتة، مديرية شمال سيناء، بالاستمرار في التواصل مع شركات القطاع الخاص لتوفير فرص عمل للشباب والإعلاء من قيمة العمل لديهم وكذلك تعزيز علاقات العمل داخل مواقع الإنتاج وتوفير بيئة عمل آمنة لطرفي العمل "صاحب العمل والعامل"، تتوفر فيها كافة وسائل السلامة والصحة المهنية، والاستمرار في حصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل، لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمشاركة، ودعم كل خطط التنمية التي تشهدها تلك المحافظة.