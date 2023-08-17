الطماطم بـ 11 جنيهًا .. اسعار الخضروات بكفر الشيخ اليوم الخميس 17 اغسطس 2023

شهدت أسواق مدن وقرى محافظة كفرالشيخ، تفاوتت في أسعار الخضراوات والفاكهة ، الخميس، وتراوح سعر الطماطم بين 11جنيهًا إلى 12 جنيهًا، والخيار 15 جنيهًا والكوسة 15 جنيهًا والجزر 15جنيهًا والباذنجان 10 جنيهات والليمون 25 جنيهًا والفلفل 10 جنيهات والفلفل الألوان 30 جنيهًا والبصل 15 جنيهًا.

أفاد التجار أن سعر الشمام تراوح من 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا والبرقوق 40 جنيهًا والعنب الأحمر 25 جنيهًا والعنب الأخضر 30 جنيهًا والبرتقال 15 جنيهًا والجوافة 30 جنيهًا والموز 25 جنيهًا والعنب الأسود 30 جنيهًا.

أكد مؤنس خليل تاجر أسماك في سوق المحطة بمدينة سيدي غازي أن سعر كيلو السمك البلطي تراوح بين 60 و80 جنيهًا، وتتراوح سعر كيلو المكرونة بين 60 و90 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو البوري بين 140 جنيهًا و150 جنيهًا.