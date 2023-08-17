غرق طفل أثناء استحمامه بترعة نزة الدقيشية بجهينة

استقبل مستشفى جهينة المركزي طفلاً في الحادية عشرة من عمره يقيم بدائرة مركز جهينة شمال غرب محافظة سوهاج جثة هامدة غرق أثناء استحمامه بترعة نزة الدقيشية لعدم إجادته السباحة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة جهينة إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل "مهند . ع . ع . ا" 11 سنة تلميذ ومقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء غرق .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من :- والدته "أسماء . خ . م . ع" 33 سنة ربة منزل وعمه "ماهر . ع . ا . ا" 35 سنة عامل ومقيمان بذات الناحية قررا بأنه أثناء قيام المذكور بالإستحمام بترعة نزة الدقيشية بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق بها وأضافا بأنه تم إنتشال الجثة ونفيا الشبهة الجنائية .





بتوقيع الكشف الطبي على الجثمان بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .