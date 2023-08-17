وفاة طالب وإصابة والده في إنقلاب سيارة بصحراوي سوهاج الغربي

شهد الطريق الصحرواي الغربي دائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بسبب إنفجار الإطار الخلفي الأيمن نتج عنه إصابة قائد السيارة بجروح رضية بفروة الرأس والوجه ووفاة نجله طالب في السابعة عشرة من عمره يقيمان بمحافظة أسيوط وجرى نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من العميد رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغًا بانقلاب سيارة ومتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز .





إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارةربع نقل قيادة "هاني . ا . ا" 43 سائق ومقيم بمحافظة أسيوط إختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدى لإنقلابها على جانب الطريق .





نتج عن الحادث وفاة نجل قائد السيارة "علي . ه . ا . ا" 17 طالب ومقيم بذات الناحية وإصابة قائد السيارة بجروح رضية بفروة الرأس والوجه .

تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وبسؤال قائد السيارة بمضمون ما سبق .





تم رفع آثار الحادث والتحفظ على السيارة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .