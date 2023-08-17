ويستهام يطلب ٨٥ مليون يورو للموافقة على انتقال باكوايتا الى السيتي

كشفت الصحف الانجليزية عن ان صفقة أنتقال البرازيلي باكوايتا لاعب نادي ويستهام الانجليزي الى صفوف نادي مانشيستر سيتي قد اقتربت بشكل كبير من الحسم بعدما وافق الاعب البرازيلي على الانتقال إلى صفوف الستيزنز .

وقالت صحيفة الديلي تليجراف البريطانية ان البرازيلي باكوايتا وافق على كل شروط تعاقده مع مانشيستر سيتي ولا يتبقى سوى موافقة مانشيستر سيتي على سداد المقابل المادي الذي سيطلبه نادي ويستهام يونايتد .

وقالت الصحيفة : طلبات ويستهام المادية ستكون في حدود ٨٥ مليون جنية استرليني وهو ما يفوق كثيرا العرض الذي تقدم به السيتي .

واشارت الصحيفة الانجليزية الى ان الرقم الذي اعتمده ويستهام لاتمام الصفقة هو قيمة الشرط الجزائي الموجود في تعاقد ويستهام يونايتد مع البرازيلي باكوايتا على الرغم من ان الشرط الجزائي - وفقا للتعاقد - لا يتم تفعيله الا في بداية الموسم المقبل.

وقالت الصحيفة الى ان ويستهام يرغب في تعويض القيمة المالية التي سددها عند التعاقد مع باكوايتا العام الماضي قادما من نادي اوليمبيك ليون الفرنسي حيث ثم التعاقد مقابل ٥٦ مليون جنية استرليني لذلك فإن الهامرز يطلبون ٨٥ مليون جنية للاستفادة ماليا من الصفقة بشكل كبير .

يذكر ان باكوايتا قد وافق على انتقاله الى مانشيستر سيتي وقام بالتوقيع على تعاقد لمدة ستة مواسم مع بطل ابدوري الأنجليزي في المواسم الثلاث السابقة وبطل دوري أبطال أوربا في نسخته الأخيرة.

وكان مانشيستر سيتي قد تعرض لخسارة كبيرة بأصابة قائد البلجيكي كيفين دي بروين وهي الاصابة التي ستبعده عن الملاعب وفقا للتقارير الصحفية لمدة من أربعة الى خمسة أشهر وبالتالي فأن مانشيستر سيتي سيحاول حلال فترة الأنتقالات الخالية تعويض غياب دي بروين بالتعاقد مع عدد من الاعبين.

وكان دي بروين قد تعرض للإصابة في المباراة الافتتاحية للدوري الأنجليزي امام فريق ويستهام يونايتد على ملعب الأخير والتي إنتهت بفوز السيتي بهدفين مقابل لاشيء في مستهل حملة الدفاع عن لقب بطل الدوري الأنجليزي الممتاز وبالتالي غاب عن تتويج مانشيستر سيتي للمرة الاولى بقاب كأس السوبر الأوربي بالفوز على أشبيلية الأسباني بركلات الترجيح من نقطة الجزاء مساء الاربعاء في العاصمة اليونانية أثينا .