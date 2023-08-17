180 جنيهًا للكيلو .. أسعار اللحوم اليوم الخميس 17-8-2023 بالبحيرة
شهدت اسعار اللحوم الحمراء فى بداية تعاملات اليوم الخميس 17-8-2023 استقرار الأسعار فى أسواق مدن وقرى و مراكز محافظة البحيرة ، بينما ارتفعت أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة.
وفى جولة للوفد داخل أسواق اللحوم و شوادر الأسماك ننشر أسعار اليوم فى السطور القليلة القادمة.
يتراوح أسعار اللحوم الطازجة مابين 270 جنيها إلى 300جنيها للكيلو .
وتراوح اسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 180 إلي 220 جنيها للكيلو.
ويتراوح اسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو
وتراوحت اسعار الكبدة المجمدة مابين 140إلي 180جنيها للكيلو .
أسعار الأسماك
تراوحت اسعار البلطجي احجام كبيرة مابين 80إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت اسعار البلطي احجام متوسطة مابين 60إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت اسعار البلطي احجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو ، وتراوحت اسعار البوري مابين 90إلي 120جنيها للكيلو.
وتراوحت اسعار الجمبري الطازج مابين 200إلي 270جنيها للكيلو حسب الحجم ، بينما تراوحت اسعار الجمبري المجمد مابين 140إلي 190جنيها للكيلو.