180 جنيهًا للكيلو .. أسعار اللحوم اليوم الخميس 17-8-2023 بالبحيرة

شهدت اسعار اللحوم الحمراء فى بداية تعاملات اليوم الخميس 17-8-2023 استقرار الأسعار فى أسواق مدن وقرى و مراكز محافظة البحيرة ، بينما ارتفعت أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة.

وفى جولة للوفد داخل أسواق اللحوم و شوادر الأسماك ننشر أسعار اليوم فى السطور القليلة القادمة.

يتراوح أسعار اللحوم الطازجة مابين 270 جنيها إلى 300جنيها للكيلو .

وتراوح اسعار اللحوم المجمدة قطع مابين 180 إلي 220 جنيها للكيلو.

ويتراوح اسعار اللحوم المفرومة مابين 160إلي200جنيها للكيلو

وتراوحت اسعار الكبدة المجمدة مابين 140إلي 180جنيها للكيلو .

أسعار الأسماك

تراوحت اسعار البلطجي احجام كبيرة مابين 80إلي 90 جنيها للكيلو ، وتراوحت اسعار البلطي احجام متوسطة مابين 60إلي 70جنيها للكيلو ، وترواحت اسعار البلطي احجام صغيرة مابين 40إلي 50جنيها للكيلو ، وتراوحت اسعار البوري مابين 90إلي 120جنيها للكيلو.

وتراوحت اسعار الجمبري الطازج مابين 200إلي 270جنيها للكيلو حسب الحجم ، بينما تراوحت اسعار الجمبري المجمد مابين 140إلي 190جنيها للكيلو.

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