أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

استقر سعر الدولار اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال بداية التعاملات، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم الخميس خلال بداية التعاملات في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال بداية التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية استقرارًا خلال بداية التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم استقرارا خلال بداية التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.