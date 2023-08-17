سلة الاتحاد تقترب من ضم الأمريكي شانون شورتر

أكدت مصادر داخل نادي الأتحاد السكندري ان مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي اقترب من التعاقد مع الأمريكي شانون شورتر لتدعيم صفوف الفريق الاول لكرة السلة والذي يستعد لخوض منافسات الموسم المقبل والتي سيستهلها بالمشاركة في بطولة كأس الاندية العربية لكرة السلة .

و من المنتظ ان يصل شانون شورتر الى الاسكندرية خلال الساعات القليلة القادمة حيث سيوقع التعاقد مع رئيس النادي ثم ينضم لتدريبات سلة الاتحاد تحت قيادة المدير الفني احمد عمر .

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري قد تعاقد مع احمد عمر نجم الاتحاد الأسبق ليكون المدير الفني الجديد للفريق في الموسم المقبل كما تعاقد مع ثنائي سبورتنج عبد الرحمن خالد وباسم الليثي لتدعيم الفريق الى جانب تجديد التعاقد مع نجمي الفريق احمد عادل دولا و على محمد مما يساهم في توفير الاستقرار الكامل للفريق قبل بدأ الموسم .