جامعة الملك سلمان: بروتوكول تعاون وشراكة مع كبري جامعة النمسا

أكد الدكتور أشرف حسين رئيس جامعة الملك سلمان الدولية بجنوب سيناء إن جامعة سلمان الدولية جامعة من الجيل الرابع التي تتفاعل بشكل وثيق بالبيئة والمجتمع المحيط بها وتحدث قيمة مضافة في الإنتاج والتوعية وتساعد علي تقديم منتج جيد يرفع شعار " صنع في مصر ".



وان الجامعة شاركت في قمة المناخ الماضية وكان لها شكل فعال ومؤثر.

واضاف رئيس الجامعة كلية السياحة والضيافة بها فندق ومطبخ وامكانيات فندقية وامكانيات للتدريب ولابد التعاون مع محافظة جنوب سيناء والجهات المختصة بالسياحة والفنادق لتدريب العالمين بشكل الزامي للارتقاء بمستوي الضيافة والخدمة السياحية مشيرا إلي إن الجامعة لا تريد ربح مجرد رسوم لتدريب العاملين .

كما أوضح جامعة الملك سلمان وقعت بروتوكول تعاون وشراكة مع كبري جامعة النمسا " اي ام سي " والتي لها سمعة طيبة في مجال التوظيف والعلوم التطبيقية و تخرج منها مشاهير النمسا.