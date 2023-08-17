رئيس طور سيناء يتابع أعمال حوض صرف حمام موسى

أشار مبروك الغمريني - رئيس مدينة طور سيناء، أنه يتم حاليا رفع كفاءة ونظافة منطقة حمام موسى بالكامل، تمهيدا لافتتاحه.

وتابع رئيس مدينة طور سيناء أعمال شفط المياه من حوض صرف مياه حمام موسى للبدء لوضع طبقة من البلاط بأرضية الحوض.

ويقوم مجلس المدينة علي عودة منطقة حمام موسى إلى جمالها ورونقها من جديد، بعد جهود مضنية، وأعمال مكثفة لنظافته ورفع كفاءته وتقليم النخيل ورش المنطقة بالكامل للقضاء على الحشرات الضارة، على مدار الأيام الماضية من قبل مجلس المدينة بقيادة مبروك الغمريني، رئيس المدينة، وفريق عمله.