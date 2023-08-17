اليوم.. أمطار على جنوب سيناء تصل للسيول

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس على جميع المدن، ليسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلا معتدل الحرارة رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأعلنت هيئة الأرصاد، عن نشاط الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة، وتبلغ سرعتها 16 عقدة في الاتجاه الشمالي الشرقي.

و من المتوقع سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء قد تصل لحد السيول على مرتفعات سانت كاترين تمتد خفيفة ورعدية أحيانا على حلايب وشلاتين.