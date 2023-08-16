خبير استراتيجي: الحرب الروسية الأوكرانية دخلت نفقًا مسدودًا (فيديو)

كشف اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، أهمية البحر الأسود في الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: "روسيا وأوكرانيا من أكثر الدولة المنتجة للقمح، وكانت هناك معاهد وقعت في يوليو 2022 بين روسيا وأوكرانيا بتوصية من تركيا وبرعاية الأمم المتحدة، تتيح لأوكرانيا إعادة فتح موانئها على البحر الاسود من أجل تصدير الحبوب، وسيسمح الاتفاق بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في اوكرانيا بسبب الحرب.



وأوضح في مداخلة هاتفية ببرنامج مصر جديدة تقديم الإعلامية إنجي أنور والمذاع مساء اليوم عبر فضائية etc أن المدة الزمنية للمعاهدة انتهت الشهر الماضي ورفضت روسيا، تجديدها وبالتالي لن يتم تصدر القمح الأوكراني، في حين ان القمح الأوكراني مخزن من العام الماضي، في دولة كانت تعتمد على التصدير المباشر فلم تمتلك صوامع تخزين، فضلا عن غياب الرؤية لدى المزارعين الاوكران عن هل سيسمح لهم بزراعة القمح ام لا؟ وعلى الجانب الاخر ووعدت روسيا 6 دول افريقية بتصدير القمح لهم مجانا، وتصدير القمح لباقي دول الافريقيا بسعر قليل، وبالتالي انخفض سعر القمح .



وأوضح : "الحرب الروسية الأوكرانية دخلت نفق مسدود، ولن يكون هناك بوادر نفراجة الا على نهاية العام، بدخول امريكا مرحلة الانتخابات الرئاسية وبالتالي ستسعى الي الابتعاد عن المشاكل لاسيما ان الهجوم على جون بايدين اصبح شديد والاتهامات توجه له باهتمامه باوكرانيا أكثر من أمريكا.

دول أوروبا اجهدت من دعهما لأوكرانيا

وأضاف أن دول أوروبا اجهدت من دعهما لأوكرانيا ، لافتا إلى أن موقف وزير الدفاع البريطاني أثناء اجتماع حلف الناتو ورده على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي حيث قال له " أنت فاكر نفسك في أمازون بتدوس وتطلب الطلبية عايز دبابات ومدفعية"