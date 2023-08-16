اليوم العالمي للشباب.. دور الأسرة في تنمية وتطلعات الشباب بثقافة بني سويف

اليوم العالمي للشباب .. فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيونى باليوم العالمي للشباب، أقام بيت ثقافة أهناسيا المدينة لقاء حول دور الأسرة في تنمية وتطلعات الشباب في إطار اليوم العالمي للشباب، و الذى أداره مصطفى محمد محمود والذي قال إن للمناخ الأسري أهمية بالغة في تنمية الشباب وازدهارهم حيث يأتي دوره في تربية جيل صالح ، كما عقدت المكتبة محاضرة عن تنمية مهارات ذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك بإشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي بفرع ثقافة بنى سويف برئاسة الناقد أحمد خليفة.

عيد وفاء النيل

أقام قصر ثقافة ببا محاضرة عن "عيد وفاء النيل" خلالها تحدثت غاده ناصر عن احتفال المصريين يوم 15 أغسطس في كل عام بعيد وفاء النيل الذي كان معروفا في القدم وعلى مدى عصور عديدة وكانت له أهمية بالغة في حياة المصريين وكيف كان يحتفل به قدماء المصريين.

كما نفذ قصر ثقافة بني سويف الجديدة شرق النيل ورشة صلصال بمركز شباب بياض إشراف عمرو أحمد، مع عرض سينما الطفل. ومن جانب آخر ناقشت مكتبة النادي الرياضي كتاب "المحافظة على نقاوة الهواء" تأليف أحمد شفيق من خلالها تناقشت حنان عيد أن الهواء عامل رئيسى من عوامل استمرار الحياه فاذا كان الهواء نقيا نظيفا ورطبا شعرنا بالانتعاش والنشاط ، اما اذا كان الهواء مليئا بالدخان والغبار وروائح القمامه شعرنا بالانزعاج وتعرضنا لأمراض الحساسية وضيق النفس .

قدم بيت ثقافة ابو صير الملق ورشة حكي ولقاء مع المواهب بزيارة إحدى الحضانات إشراف إيمان محمد، مع محاضرة عن كيفية الحفاظ على مياه النيل وتحدث المحاضر ماجد عشماوي عن كيفيه الحفاظ عليها عن طريق عدم إلقاء القمامة في النيل للحفاظ على نظافة المياه من التلوث، ونفذت مكتبة منشأة عاصم ورشة فنون تشكيلة تنفيذ هالة عويس، وقدم بيت ثقافة أبو سليم مسرح عرائس عن ( التنمر ) إشراف وفاء عبد الحليم.