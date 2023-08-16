اختبارات للأصوات الجميلة في ورش الموسيقى بقصر ثقافة أسيوط

نظم فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

وفي هذا السياق، شهد قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان ورشة موسيقى للطفل نفذها الفنان محمد عبد الصبور. بدأ المُشاركون في الورشة بتنفيذ تدريبات على بعض الأغاني من خلال مشاركة كورال الأطفال.

تهدف هذه الورشة إلى تعزيز مهارات الأطفال في مجال الموسيقى وتنمية حسّهم التعبيري والإبداعي. وستشمل الورشة تعليم المشاركين أساسيات العزف على الآلات الموسيقية وتكوين فرقة موسيقية صغيرة.

وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة فعاليات "ثقافتنا في إجازتنا" التي تهدف إلى تنشيط الحياة الثقافية والفنية في مختلف المجالات والفئات العمرية في إطار استغلال فترة الإجازة الصيفية لنشر الثقافة والترفيه.

وقد عبر الأطفال المشاركون في الورشة عن سعادتهم واستمتاعهم بالتعلم الموسيقى والغناء، وأعربوا عن شكرهم للهيئة العامة لقصور الثقافة وفرع ثقافة أسيوط على تنظيم هذه الفعالية الممتعة.

من جانبه، أشاد الكاتب محمد نبيل، رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، بدور هذه الفعالية في تنشئة جيل جديد متعلم وثقافي وفني، مؤكدًا على أهمية تعزيز الحس الفني والإبداعي لدى الأطفال من خلال توفير الفرص المناسبة والمحفزة لهم.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" طوال فصل الصيف، حيث ستشمل مجموعة من الورش التعليمية والفنية والمسابقات والعروض المسرحية. يهدف هذا البرنامج إلى ترفيه الجمهور وتنشيط الحياة الثقافية في الشوارع والمناطق السكنية بمختلف المحافظات.

اختبارات الأصوات الجميلة في ورش الموسيقى بقصر ثقافة أسيوط

اختبارات الأصوات الجميلة في ورش الموسيقى بقصر ثقافة أسيوط

اختبارات الأصوات الجميلة في ورش الموسيقى بقصر ثقافة أسيوط

اختبارات الأصوات الجميلة في ورش الموسيقى بقصر ثقافة أسيوط

اختبارات الأصوات الجميلة في ورش الموسيقى بقصر ثقافة أسيوط