نظم فرع ثقافة أسيوط بتنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن فعاليات برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" للموسم الصيفي الجديد. وذلك بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

جا ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني.

أقام بيت ثقافة القوصية، برئاسة ياسر ماهر، محاضرة تثقيفية تحت عنوان "المحافظة على المخطوطات" في مقر البيت. وقد قدم الشاعر عبد الغني مسعود، عضو اتحاد كتاب مصر، المحاضرة التثقيفية. تناولت المحاضرة مفهوم المخطوطات وأهميتها، وأشار إلى أهمية الحفاظ عليها لمنعها من الاندثار.

تطرق الشاعر عبد الغني مسعود خلال المحاضرة إلى أن المخطوطات تعد تراثًا ثقافيًا قيّمًا يجب المحافظة عليه، حيث تحوي قصصًا ومعرفة وتاريخًا للشعوب والثقافات. وشدد على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المخطوطات ومنع اندثارها، من بينها توفير الظروف المناسبة للحفظ والحماية، وتشجيع البحث والدراسة في هذا المجال.

كما تم فتح باب الحوار والأسئلة للحضور، حيث ناقش الجمهور مع الشاعر عبد الغني مسعود أهمية العمل على رقمنة المخطوطات وتوفير الدعم المالي للأبحاث العلمية في هذا المجال.

تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الوعي الثقافي والحفاظ على التراث الثقافي، بالإضافة إلى تشجيع الأدب والثقافة في المجتمع. وتأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج "ثقافتنا في إجازتنا" الذي يعمل على تنظيم فعاليات ثقافية متنوعة في محافظة أسيوط خلال فصل الصيف.

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ثقافة القوصية تناقش أهمية المخطوطات والمحافظة عليها

ثقافة القوصية تناقش أهمية المخطوطات والمحافظة عليها

ثقافة القوصية تناقش أهمية المخطوطات والمحافظة عليها

ثقافة القوصية تناقش أهمية المخطوطات والمحافظة عليها