مصرع شخصين وإصابة 3 أخرين إثر حادث تصادم في البساتين

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، إثر تعرضهم لحادث سير مروع، حيث صدمتهم سيارة ملاكى، بالطريق الدائرى نطاق البساتين، وتم نقل المتوفين والمصابين الى المستشفى، وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من طواريء الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمنطقة الدائرى؛ وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، و تبين وفاة شخصان وإصابة 3 أخرين و جري نقلهم إلى المستشفى .

وتمكن رجال المباحث من القبض علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.