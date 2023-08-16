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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

مصرع شخصين وإصابة 3 أخرين إثر حادث تصادم في البساتين

حادث تصادم
حادث تصادم

لقى شخصان مصرعهما وأصيب 3 آخرين، إثر تعرضهم لحادث سير مروع، حيث صدمتهم سيارة ملاكى، بالطريق الدائرى نطاق البساتين، وتم نقل المتوفين والمصابين الى المستشفى، وتم القبض على السائق المتسبب فى الحادث.

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إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين أعلى طريق المحور بالشيخ زايد

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من طواريء الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمنطقة الدائرى؛ وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، و تبين وفاة شخصان وإصابة 3 أخرين و جري نقلهم إلى المستشفى .

 وتمكن رجال المباحث من القبض علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث.

 وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.