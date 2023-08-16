سلطة سيزر بالدجاج .. صحية وسريعة

سلطة سيزر بالدجاج مثل المطاعم، من أشهي وصفات السلطات التي يمكن صنعها ويفضلها الجميع، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير سلطة السيزر بقطع الدجاج المشوي.

سلطة سيزر بالدجاج



مقادير سلطة سيزر بالدجاج

- صدر الدجاج : 2 صدر (فيليه / مدقوق قليلاً)

- جبن البارميزان : ربع كوب (مبشور)

- خس روماني : كوب (مفروم خشن)

- خبز التوست : نصف كوب (مقطع مكعبات ومحمص)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الخردل : ملعقة كبيرة

- الثوم : فص (مهروس)

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

سلطة سيزر بالدجاج

طريقة التحضير

تبلي الدجاج بملعقة كبيرة من زيت الزيتون، والملح، والقليل من الفلفل الأسود.

اشوي الدجاج في مقلاة واسعة على نار متوسطة لمدة 15 دقيقة من الجهتين حتى يتحمر وينضج.

اخلطي جيداً عصير الليمون، والثوم، والملح، والفلفل، وزيت الزيتون، والخردل، وحتى تمتزج المكونات.

قطعي الدجاج المشوي إلى شرائح.

ضعي الخس في طبق التقديم، ثم وزعي الخبز المحمص فوقه، والدجاج المشوي والمقطع.

أضيفي الصلصة المحضرة وحركي قليلاً.

أضيفي جبن البارميزان على الوجه وقدميها.