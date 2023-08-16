حضري دجاج بالكاجو.. لدايت بلا حرمان

دجاج بالكاجو، من ألذ أطباق الدجاج المبتكرة والشهية التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير دجاج بالكاجو، بخطوات سهلة وسريعة.

دجاج بالكاجو

مقادير دجاج بالكاجو

- صدر الدجاج : 4 صدور (مقطع)

- الصويا صوص : نصف كوب

- النشاء : 3 ملاعق كبيرة

- الزيت النباتي : 3 ملاعق كبيرة

- كاجو : كوب

- البصل : نصف حبة (مقطع)

- الثوم : 3 فصوص (مهروس)

- فليفلة خضراء : 1 حبة (مقطعة)

- الماء : كوب

- ملح : ملعقة صغيرة

- المعكرونة : عبوة (مسلوقة ومصفاة بحسب التعليمات على العبوة)

دجاج بالكاجو

طريقة التحضير

1. ضعي صدر الدجاج بوعاء الخلط، ثم أضيفي نصف كوب الصويا صوص، والنشا، وحركي واتركي الدجاج جانباً.

2. بمقلاة على النار، ضعي الزيت النباتي والكاجو، وقلبيه حتى يتحمص قليلاً، وارفعيه بطبق جانبي.

3. بنفس المقلاة أضيفي القليل من الزيت النباني، ثم أضيفي نصف حبة البصل، وقلبي حتى يذبل قليلاً، ثم أضيفي الثوم، والفليفلة الخضراء، وحركي.

4. أضيفي الكاجو المحمص على البصل، ثم أضيفي الدجاج مع الصويا صوص، وقلبي المكونات، وصبي كوب من الماء، وبهري بملعقة صغيرة من الملح، واتركي الخليط حتى يتسبك وينضج.

5. للتقديم: ضعي المكرونة الجاهزة بطبق التقديم، ثم ضعي الدجاج بالكاجو فوق المكرونة، وقدمي الطبق ساخن.