وظائف بمرتبات مجزية في الجيزة.. شروط التقدم

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب في محافظة الجيزة، عن توافر فرص عمل للشباب "مساعدين فنيين إنتاج" في إحدى الشركات، وذلك بمزايا تأمينية ورواتب مجزية.

شروط التقديم:

السن من 18 : 30 سنة.

المؤهل الدراسي: دبلوم صناعي 3 أو 5 سنوات قسم ميكانيكا/ كهرباء أو دبلوم المعاهد الفنية صناعي/ تجاري.

عدد ساعات العمل: 8 ساعات.

التقديم للذكور فقط.

وتوفر الوظائف تتيح المزايا التالية:

لا تشترط الخبرة.

رواتب مجزية.

تأمين طبي واجتماعي.

زيادات سنوية.

حافز شهري.

وسائل مواصلات من وإلى الشركة.

وطالب الجهاز الراغبين في التقدم للوظائف الحضور لمقر الجهاز الكائن في 300 ميدان الجيزة، عمارة النبراوي الدور الثاني، يوميًا من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 2 عصرا، وللاستفسار يمكن التواصل مع الجهاز عبر أرقام التليفونات الآتية: "35720825 - 35711198".