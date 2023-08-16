النائب محمود قاسم يتساءل عن خطة الحكومة لمواجهة التضخم وارتفاع الاسعار

حذر النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من ظاهرة الارتفاع فى معدلات التضخم وارتفاع الاسعار مطالباً من الحكومة الاسراع فى اتخاذ المزيد من السياسات المالية لمواجهة التضخم وارتفاع الاسعار للعديد من السلع والمنتجات الصناعية والغذائية.



وتساءل " قاسم " فى سؤال قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قائلاً : هل لدى الحكومة سياسات جديدة لمواجهة الارتفاعات المستمرة فى الاسعار ؟.

كما تسائل:" وأين دور الحكومة فى الرقابة على الاسواق والاسعار ؟ كما تساءل النائب محمود قاسم عن سياسات الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى باعطاء اولوية قصوى لتشجيع الاستثمارات فى قطاعى الزراعة والصناعة ؟ مؤكداً أن مواجهة ارتفاع التضخم والاسعار لن يكون الا بالاتجاه نحو اتخاذ جميع الاجراءات للتوسع فى المشروعات الصناعية والزراعية والانتاجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية والزراعية ومضاعفة الصادرات المصرية وأكد النائب محمود قاسم أن استمرار ارتفاع التضخم يؤكد أن الحكومة لاتزال لم تعط ملفى تشجيع الاستثمارات الصناعية والزراعية أكبر اهتمام مطالباً من الحكومة بصفة عامة والمجموعة الوزارية الاقتصادية بمجلس الوزراء اتخاذ مجموعة من السياسات الاقتصادية والمالية التى تكفل التشجيع الفعلى لاقامة المزيد من المشروعات الصناعية والزراعية على مستوى الجمهورية نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى تواجه جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والاجنبية".