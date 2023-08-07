شعبة الخضراوات والفواكه تكشف سبب ارتفاع الأسعار وموعد انخفاضها (فيديو)

علق حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه بالغرفة التجارية، على زيادة أسعار بعض الخضراوات، قائلا: "كل المنتجات الزراعية تتأثر بشكل سلبي من الحالة الجوية وارتفاع درجات الحرارة"

وأكد خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع عبر قناة “ًصدى البلد” مساء اليوم الأحد، أن الطماطم حاليا بـ 10 جنيهات، مطمئنا المواطنين بانخفاض الأسعار مع المواسم الجديدة.

وأكد نائب رئيس شعبة الخضراوات والفواكه بالغرفة التجارية، أن هناك ركود في السوق المصرية في كل شيء، ومنها الخضروات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على مصر.

سبب زيادة أسعار البصل

وكشف حاتم النجيب، سبب زيادة أسعار البصل، موضحا أن هناك زيادة في تصدير البصل ما خلق هذه الأزمة في السعر حتى وصل إلى 25 جنيهًا، ولا بد من ضبط الأسواق وإرجاء تصدير البصل لتحقيق التوزان في الأسعار.