مسابقة فى حفظ القران الكريم بمركز شباب حجازة قبلى بقنا

نظمت مديرية الشباب والرياضة بقنا، بالتعاون مع ادارة شباب قوص بمقر مركز شباب حجازة قبلى، اليوم الأربعاء، مشروع مسابقة فى حفظ القران الكريم، وذلك ضمن خطة خدمات الشباب، وذلك بهدف رفع الوعى الدينى وتشجيع التنافس الشريف وبحضور أعضاء مراكز الشباب تم تحكيم المسابقة وتم تصعيد الفائزين .

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى ومدير المديرية مصطفي حسين والوكيل الشبابى محمد عبد الرحيم.

وفى ذات السياق نظم مركز شباب نجع حمادي التابع لادارة نجع حمادي بطولة كاراتيه ( كاتا/ كوميتيه) طلائع وبمشاركة أعضاء مدرسة الكاراتيه بالمركز، وجرى تنفيذ البطوله، وذلك طبقا لخطة شهر أغسطس .

جاء ذلك بحضور المشرف المسؤول ومدير المركز ومجلس الاداره، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات مصطفي حسين مدير عام المديرية، من خلال تكثيف الأنشطة والفاعليات بكافة مراكز الشباب خلال الاجازة الصيفية وتنفيذا لخطة ادارة شباب نجع حمادي.