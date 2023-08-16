مطاردات عادل إمام.. من شائعات الوفاة لاقتحام الفيلا (سيناريوهات تلاحق الزعيم)

ازدادت عمليات بحث المصريين خلال الساعات القليلة الماضية عن الفنان القدير عادل إمام، وذلك بعدما أثارت الفنانة مادلين طبر، الجدل في الوسط الإعلامي والفني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاتها حول اختفاء الزعيم وعدم إفصاح أبنائه عن حالته الصحية أو أعماله الدرامية التي ينتظرها جمهوره.

اعتادنا خلال الفترة الماضية تداول الأنباء والشائعات سواء عن حياة الزعيم عادل إمام وحالته الصحية، أو أعماله الفنية المقبلة، خصوصًا بعد غيابه الطويل عن الساحة والشاشات، في المقابل، تلتزم أسرة الفنان القدير عادل إمام بعدم الرد حول الشائعات التي تداول إلا في حالات الانتشار بشكل كبير يضطر أحد أبنائه للخروج عبر برامج التلفزيون لاطمئنان جمهور الزعيم عن حالته الصحية.

أما بالنسبة للواقعة الحالية، فهي مختلفة إلى حد ما، وأثارت جدلًا واسعًا، بتصريحات الفنانة مادلين طبر، في أحد اللقاءات في ختام مهرجان القومى للسينما، قائلة،: "الموضوع مرهون في يد أسرته وهم بالتأكيد أدري بمصلحته ولكن لدي عتاب عليهم في مسألة عدم حضوره تكريماته".

وفي الحديث نفسه، أدلت بعدد من التصريحات ولكن ظل تصريحها عن الفنان عادل إمام الأكثر تأثيرًا والذي أحدث ضجة كبيرة، خصوصًا في ظل حالة الجدل المثارة حول عدم ظهوره والجامعات الكثيرة التي تخرج عن الزعيم أخرها الاعتزال والمرض.

وأضافت مادلين: إنها تتمنى رؤية الزعيم فى الساحة وأن أسرته لم تظهر للجمهور وحاولت التواصل معه لكن لم يتحقق كما حاولت التواصل مع أسرته وتحديدًا ابنه رامي إمام إلا أنه لم يرد وهل ممكن أن نقتحم فيلا الزعيم مثلما حدث للاطمئنان عليه.

تعليق.. نقيب الممثلين على تصريحات مادلين طبر:

علق أشرف زكي نقيب الممثلين على أزمة مادلين طبر وتصريحاتها المثيرة عن عادل إمام قائلًا: الكلام ده على مسؤوليتي والزعيم عادل إمام بحالة جيدة جدًا، وكلمته من أيام قليلة جدًا".

وكشف نقيب المهن التمثيلية عن تفاصيل المكالمة بينه وبين الزعيم عادل إمام، قائلا: "قولتله إزيك يا زعيم وحشتنا.. قالي وحشتك ما تيجي أنا كل يوم قاعد تعالى.. وسألني عن أسرتي واطمأن عليهم بالأسماء".

وتابع "زكي"، أنه أجرى مقابلة مع ابن الزعيم عادل إمام "رامي إمام" في أحد الكافيهات، مردفًا: "الراجل دائمًا بيرد عليا مع أنه مشغول في تصوير فيلم مع أخيه محمد عادل إمام وابنتي تعمل فيه كمساعدة مخرج".

وأكمل: مفردات كلام الفنانة "مادلين طبر خطير جدا ولا يجوز أن يتعرض له أي فنان".

وقدم "زكي" الاعتذار على الهواء عن المنشور، قائلًا: “سأتحدث مع الفنانة مادلين طبر”.

مادلين طبر توضح تصريحاته عن الزعيم

بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له الفنانة مادلين طبر، بسبب تصريحاتها عن الزعيم عادل إمام، الأمر إلى استدعى مادلين، في كتابة بيان قائلة: "كل ما ورد مني من تعبير ربما يكون جامحًا في حب الزعيم هو شوق لرؤيته، البعض اتخذ من كلمة ما سببًا لكي يهاجمني.. لكن لماذا هذا الهجوم غير المبرر؟.

وأضاف البيان "كانت رسالة حب وتقدير للزعيم.. ورجاء لأسرته بأن يظهر علينا في تكريمه.. كل الاحترام والتقدير لأي قرار تتخذه أسرته، لكني طمعت بمحبة أن أراه على المسرح مكرمًا.. وجب التوضيح حتى لا يُساء فهمي وتتحول رسالة حب وشوق،، إلى ما لا أقصده إطلاقًا".