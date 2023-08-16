أمرت جهات التحقيق بالدقهلية، بندب الطب الشرعي لتشريح جثة مزارع لقي مصرعه بعزبة الملاحة التابعة لمركز شربين على يد نجل شقيقه بعدما تعدى عليه بالضرب بفأس على رأسه خلال مشاجرة بينه وبين نجل المجنى عليه لبيان سبب الوفاة.

بالفأس.. عامل يهشم رأس عمه فى مشاجرة بينهما بالدقهلية

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث بورود إشارة لمأمور مركز شرطة شربين من مستشفى شربين المركزي، بوصول عبدالرازق عبد الواحد زيدان، 56 عامًا، مقيم بعزبة الملاحة التابعة للمركز، جثة هامدة نتيجة تعد من آخرين.

بانتقال ضباط مباحث مركز شرطة شربين إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المتهم ويدعى أحمد ز.ع.ال ونجل عمه المجنى عليه والذي تدخل للدفاع عن نجله فقام الجانى بالتعدى على عمه بضربه بفأس على رأسه مما أدى إلى مصرعه

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى شربين تم إخطار النيابة التي باشرت التحقيق وأمرت بسرعة ضبط المتهم وانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثمان.

كما قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة ضبط متهم أخر هارب، لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بمركز طوخ، وطلب تحريات المباحث، وتحريز المضبوطات وإرسالها للمعمل الجنائى.

وكانت قد ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على عاطل لاشتراكه مع آخر "هارب" بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة بدون ترخيص بمركز طوخ.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة ومباحث مركز طوخ، كشفت قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية مقيمان بمحافظة القليوبية بالإتجار في الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وإدارة ورشة لإصلاح وتعديل الأسلحة النارية بمسكن أحدهما.

جرى إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط أحدهما حال تواجده بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزته 25 فرد خرطوش، وبمواجهته أقر بحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار بالاشتراك مع المتهم الثاني، فيما جرى استهداف محل إقامة المتهم الثاني، وتبين عدم تواجده وبالتفتيش في حضور شقيقه عثر على عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وعدد من الأجزاء والقطع والأدوات المستخدمة فى تعديل وإصلاح الأسلحة النارية و3 قطع أسلحة بيضاء وأقر الأخير بأن المضبوطات تخص شقيقه.