جامعة المنصورة تكرم الفريق البحثى المكتشف لحفرية الحوت " توت سيتس "

كرم الدكتور شريف خاطر- رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، الفريق البحثى بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية بكلية العلوم، بحضور الدكتور أسامة العيان عميد كلية العلوم، الدكتورهشام محمد سلام مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، لدكتورة هبة الدسوقي مدير مركز

و تم تكريم الفريق البحثى لمركز الحفريات الفقارية نظرًا لاكتشاف وتسجيل حفرية لحوت " توت سيتس " ملك الحيتان و يقدر عمره 41 مليون سنة ونشر الفريق مؤخرًا البحث بمجلة الناتشر الدولية.



وعبر الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، عن فخره بما تم الإعلان عنه، مؤكدا أن الإكتشاف الجديد يمثل تفوق علمى جديد فى تخصص الحفريات والتى تتفرد به جامعة المنصورة بين الجامعات على المستوى المحلى ومستوى الشرق الأوسط و يضع الجامعة في مكانة مميزة فى الاكتشافات العلمية فى تخصص الحفريات، كما أن النشر في المجلات العالمية يضيف للجامعة ولمصر مكانة علمية جديدة في مجال هام من المجالات العلمية.



وضم الفريق الدكتور هشام محمد سلام مؤسس مركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية، الدكتور محمد سامح عنتر عضو مجلس ادارة المركز ، الباحث عبدالله جوهر عضو الفريق البحثى.



كما تم تكريم أعضاء الفريق البحثى وفريق سلام لاب بمركز جامعة المنصورة للحفريات الفقارية نظرًا للاسهامات العلمية والاكتشافات التى تم نشرها خلال الفترة الماضية والتى تم نشرها فى كبرى المجلات الدولية العلمية .