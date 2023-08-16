أطعمة تحتوي على إنزيمات الهضم الطبيعية| عليك تناولها عند تقدمك في العمر

تحتوي بعض الأطعمه على إنزيمات هضمية تفيد الهضم، وتعمل على تحطيم وتفتيت الطعام ومساعدة الجسم على إمتصاصه بكفاءة عالية من خلال الأمعاء الدقيقة لتدخل مجرى الدم وتغذي جميع الخلايا والأعضاء، ويحتاج جسمك إلى هذه الأطعمه عند التقدم في العمر ونمط الحياة الذي يمكن أن يقلل من قدرة الجسم على إنتاج الإمدادات الكافية من إنزيمات الهضم، وفيما يلي نقدم لك أبرز هذه الأطعمه.

أطعمة تحتوي على إنزيمات الهضم الطبيعية

العسل

يحتوي العسل على قائمة كاملة من إنزيمات الجهاز الهضمي، وهذا يجعله واحدا من أكثر الأطعمة ثراء بالانزيمات، وتشمل الإنزيمات الموجودة في العسل الأميليز والدياستاز (يساعد في تكسير النشا عن طريق تحويله إلى سكريات) والإنفرتيز وأكسيداز الجلوكوز وألفا جلوكوزيداز.

الموز

يشترك الموز في إنزيم أميليز مع العسل، والأميليز يحلل النشا إلى سكريات، وهو الذي يمنح الموز الطعم الحلو بعد نضجه.

ويعتبر الموز أيضًا مصدرا لإنزيم مالتاز الذي يكسر سكريات الشعير ونشويات الطعام والجلوكوز القابل للامتصاص.

الثوم

يُعرف الثوم بفوائده العديدة على صحة جسمك، كما أنه غني بالأليناز الذي يساعد في التحكم بضغط الدم، ما يجعله أحد أفضل إنزيمات الجهاز الهضمي للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

الأناناس

الأناناس غني بإنزيم يسمى بروميلين الذي يساعد في تكسير البروتين وتقليل الالتهابات، خاصة التهاب الجيوب الأنفية، كما تم ربطه بتحسين وظيفة المناعة والتئام الجروح.

ويحتوي البروميلين على خصائص مضادة للميكروبات، ويساعد في محاربة نوع من البكتيريا تسمى المبيضات البيضاء، التي قد تسبب التهابات فطرية.