محافظ بني سويف يُكرّم  50 طالپ من أوائل الثانوية والشهادات العامة

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع المحافظة؛ لتكريم أوائل الشهادات العامة والمحلية من الطلبة المتفوقين طلبة الثانوية العامة والدبلومات الفنية والشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2022، وذلك في حضور محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم العميد أركان حرب محمد سمير المستشار العسكري للمحافظة هاني الجويلي رئيس المدينة، والدكتور هاني رجائي وكيل المديرية محمد رمضان مدير عام التعليم العام، المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني ومديرى ووكلاء إدارات التعليم ومديري المراحل وأهالي وأسر الطلبة الأوائل المكرمين.

وفي كلمته خلال الاحتفالية التي استضافها نادي الإدارة المحلية هنأ المحافظ الطلبة الأوائل بمختلف المراحل التعليم محفزا لهم على استمرار النجاح والتفوق والعمل على مواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ والحفاظ على التفوق والتميز خلال مسيرتهم الدراسية ورحلتهم التعليمية المقبلة خاصة وأن نهضة مصر وتقدمها يرتكزان بشكل أساسي على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات والتخصصات، انطلاقاً من كون التعليم قاطرة التقدم، وطلاب العلم هم حملة مشاعل التنوير الذين يحملون على عاتقهم بناء مصرنا الحديثة ، وموجهاً تحية خاصة لأولياء الأمور لدورهم في توفير الرعاية والدعم وتهيئة المناخ والأجواء المناسبة لأبنائهم للتفوق، ومعربا عن تقديره للقائمين على قطاع التعليم لما بذلوه من جهد والوصول إلى هذا الأداء المتميز

من ناحيته أعرب محمد عبد التواب وكيل الوزارة عن تقديره للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، وحرصه على تكريم أوائل الشهادات العامة والمحلية والدبلومات الفنية في تقليد يحرص عليه المحافظ لدعم الموهوبين والمتفوقين وتحفيزهم معنويا وماديا ،وهو ما يجسد اهتمام المحافظة بالقطاع باعتباره ركيزة أساسية لتقدم المجتمعات، لاسيما وأن التكريم يعد حافزا للمتفوقين ودافعاً قوياً للاستمرار في النجاح ومواصلة التميز والتفوق.

وتابع وكيل التعليم، قائلاً: “لقد شهدت المنظومة التعليمية خلال الفترة الماضية طفرة كبيرة في مختلف مكونات المنظومة”، ففى مجال البحث العلمي فاز 6 طلاب بمشارع مختلفة على مستوى الجمهورية وتمثيل جمهورية مصر العربية ضمن التصفيات على مستوى العالم في المعرض العالمي للبحث العلمي بأمريكا وفي مجال الرياضي مثل أبناء بني سويف مصر على مستوى الجمهورية والعالم العربي في العاب الجودو ورفع الأثقال بجانب حصول 60 مدرسة على شهادة الجودة والاعتماد من الجودة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ، بجانب حصول عدد من الفتيات على مراكز متقدمة ضمن برنامج هي تقود بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة ، فيما حصدت المحافظة مراكز متقدمة على مستوى أوائل الثانوية العامة ومدارس المتفوقين بجانب البدء في إنشاء مدرسة بنك مصر لتكنولوجيا البناء بالمحافظة ضمن 5 مدارس تكنولوجية تطبيقية في 3 محافظات القاهرة ، الجيزة وبني سويف.

في المقابل أعرب الطلاب والطالبات عن سعادتهم الكبيرة بتكريم المحافظ وحرصه على لقائهم وتحفيزهم للاستمرار في التفوق والنجاح ، مشيرين إلى أن تكريم المحافظ لهم هو تكريم من نوع خاص ، فيما عبر أولياء الأمور وأهالي وأسر الأوائل عن امتنانهم وشكرهم للمحافظ وحرصه على تكريم الأوائل مختلف المراحل من التعليم الثانوي العام والفني والإعدادية ،مؤكدين على أن تكريم الدولة لأبنائهم يساعدهم في مشوارهم نحو دعم أبنائهم المتفوقين لاستكمال مسيرتهم الناجحة

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطني ثم تلاوة بعض القرآن الكريم وعرض عض الفقرات الفنية والغنائية أداء بعض الطلبة الموهوبين تحت إشراف توجيه التربية الموسيقية وتضمنت أغاني وطنية وأناشيد عن النجاح والتميز ،ثم تكريم الأوائل والبالغ عددهم 50 طالباً وطالبة : بواقع 30 من أوائل الثانوية العامة( 10علمي علوم+ 10علمي رياضة + 10أدبي) + و3 طلاب من مدارس " المتفوقين Stem ،الدمج، المكفوفين"و5 طلاب من التعليم الفني ، و12 طالباً وطالبة بالشهادة الإعدادية ، حيث تم منح المكرمين شهادات تقدير نظير تفوقهم وتميزهم

وضمت قائمة الأوائل بحسب الكشف الوارد من المديرية من أوائل الثانوية علمي علوم الطالب عمر عبد الرحمن عبد العزيز الأول على مستوى الجمهورية مدارس المتفوقين STEM بمجموع 656.59 درجة ، وفيما يتعلق بالثانوي العام شعبة علمي علوم فكان على رأس القائمة الطالب معاذ عاطف عبد الفتاح مدرسة الدعوة الإسلامية الثانوية الخاصة بنين بني سويف 401.5 درجة ريهام محمود عبد العظيم اليرموك الثانوية بنات إدارة الواسطى 395.5 درجة،هادي مصطفى علي الدعوة الإسلامية الثانوية الخاصة بنين بني سويف 395.5 درجة، ولاء مبروك فتحي _مدرسة السيدة خديجة ث بنات سمسطا 395 درجة، عبد الله عاطف سعيد بلفيا الثانوية بنين ببني سويف 393 درجة ،محمد أحمد عشري _مدرسة الشهيد محمد مبروك أبو خطاب بنين بني سويف 393 درجة ، محمد إسماعيل عويس _مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات بني سويف 392.5 درجة ، كريم سيد عبد العظيم _مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات392.5 درجة، محمد نادي عبد الوهاب _مدرسة الشهيد نور الدين ث بنين بني سويف 392.5، عبد الرحمن خيري حسن مدرسة الشهيد هشام كمال طعمة بني سويف 391 درجة الطالب :محمد حسن عبد العزيزالرابع على مستوى الجمهورية نظام الدمج التعليمي _مدرسة بدهل الثانوية بنين سمسطا 389 درجة، الطالب عبدالله معتز سعد الدين"ثاني الجمهورية وأول المحافظة مكفوفين " بمجموع 392 درجة

وفي شعبة العلمي "رياضة" كل من ( هشام عبد الرحمن محمود مدرسة الشروق الرسمية لغات بني سويف 404 درجة أحمد أحمد حافظ مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات بني سويف 402.5 درجة ،طارق محمد عاطف مدرسة الشروق الرسمية لغات400.5 درجة ، محمد حسانين محمد مدرسة سان مارك الثانوية الخاصة لغات بني سويف400 درجة ، بهاء الدين أشرف عيسى_ مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات 398.5 درجة، حسين محمد حسين_ مدرسة الشهيد أحمد محمد عبده الرسمية لغات 397.5 درجة ،محمود جمال فاروق_ الفشن الثانوية بنين 397 درجة، يوسف محمد مجاهد_ مدرسة الدعوة الإسلامية الثانوية الخاصة بنين 397 درجة ، أرساني عبد المسيح بشرى _مدرسة الشروق الرسمية لغات 396.5 درجة أحمد محمد شحاتة _مدرسة الشروق الرسمية لغات بني سويف 395.5 درجة

وفي القسم الأدبي كل من عبد الرحمن خالد سيد مدرسة التوفيق الخاصة بني سويف 386 درجة حسام أحمد حسين _مدرسة علي عبد الفضيل الثانوية بنين الفشن380.5 درجة،أحمد فاضل عبدالحميد مدرسة الشهيد هشام كمال طعمة بني سويف 376درجة،أسماء رجب حسن مدرسة السيدة عائشة الثانوية بنات بني سويف 374.5 درجة،هبة الله خالد علي _مدرسة الشهيد أحمد محمد كامل الثانوية بنات ناصر 373.5 درجة،ندى مصطفى محمد _مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات ببا 372.5 درجة، مريم أحمد حسانين _مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات ببا371.5 درجة، أسامة عبدالعليم عبد الواحد _مدرسة الشهيد محمد مبروك أبو خطاب بنين بني سويف 370.5 درجة ،يوسف إسماعيل محمد _مدرسة بلفيا الثانوية بنين بني سويف 370.5 درجة، شهد عبد الفتاح يسن _مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات ببا 368.5 درجة)

بينما ضمت قائمة أوائل الدبلومات الفنية كل من أحمد عبدالعزيز حسن على ، مجموع 693 مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى محمد عبد العزيز حسن ، مجموع 693 مدرسة مياه الشرب والصرف الصحى ،نورهان نبيل على مجموع 98.37% مدرسة باروط التجارية بنات ،محمد جمعة ميهوب مجموع 357 مدرسة ناصر الثانوية الزراعية، فاطمة أحمد عثمان ،مجموع 678 مدرسة الشهيد محمد عبدالله حسين الواسطى

في حين ضمت قائمة أوائل الشهادة الإعدادية الطلاب( زينب محمد عادل كمال 280 درجة مدرسة هابي هوم ع م ، سهيلة خالد زين العابدين 280 درجة _ مدرسة على بن أبى طالب ع بنات،ملك هشام سید 280 درجة _مدرسة وحيد يوسف ع بنات، حنين محمد حسین 279.5 درجة _ مدرسة بوش ع الجديدة بنات، رحمة محمد شحاتة 279.5 درجة _ مدرسة نجع الديب ع م،روان أحمد صالح 279.5 درجة _مدرسة الكوم الأحمر ع بنات، ميسرة جمال عويس 279.5 درجة _مدرسة محمود حسن بنین،محمد محمود رجب 279.5 درجة _ مدرسة محمود حسن بنين ، يوسف حماده زغلول 279.5 درجة مدرسة عمر عبد الهادی ع م،ملك حمدى محمد 279.5 درجة مدرسة سالم شعبان ع بنات،حمادة نبیل هديب 279.5 درجة مدرسة قای ع م، أیمن سید محمد 279.5 درجة _مدرسة رياض سعد زايد)

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