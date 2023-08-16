ضربات متلاحقة للمتعدين بالبناء المخالف في الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف دون تهاون سواء تعدي على أراضي زراعية أو محاولة للبناء دون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المتعدين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة أشكال التعديات كافة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل قوة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

في هذا الإطار، توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة الزقازيق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بقرية شيبة، لتنفيذ حملة إزالة فورية بقرية شيبة خارج الحيز العمراني، عبارة عن سور حديد مدعم بقواعد خرسانية وفرد رمال بالموقع تمهيدًا لعمل كافتريا ومزود بأنوار على مساحة 500 متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.