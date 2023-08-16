إزالة 264 لافتة إعلانية مخالفة بشوارع وميادين الشرقية

تنفيذاً لتوجيهات المحافظ..

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفى هذا الإطار أشارت المهندسة عزة متولي مديرة إدارة الإعلانات بالديوان العام، أنه يتم شن حملات يومية لإزالة الإعلانات واللوحات المخالفة من جميع الشوارع، وأسفرت تلك الحملات عن رفع:

(٢٦٤) إعلان مخالف وبدون ترخيص خلال الأسبوعين الماضيين بواقع عدد (١٢) إعلان بمركز ومدينة بلبيس، وعدد (٨) إعلانات بمركز ومدينة أولاد صقر، وعدد (٦) إعلانات بمركز ومدينة كفرصقر، وعدد (٦١) إعلان بمركز ومدينة منيا القمح، وعدد (١٣) إعلان بمركز ومدينة فاقوس، وعدد (٧) إعلانات بمركز ومدينة الحسينية، وعدد ( ١٠) إعلانات بمدينة القرين، وعدد (١٣) إعلان بمركز ومدينة الإبراهيمية، وعدد (١٨) إعلان بمركز ومدينة الزقازيق، وعدد(٦) إعلانات بمركز ومدينة ديرب نجم، وعدد(٢٣) إعلان بحى ثانى الزقازيق، وعدد(٦٣) إعلان بمركز ومدينة أبوكبير، وعدد (١١) إعلان بمركز ومدينة أبو حماد، وعدد(٧) إعلانات بمدينة القنايات، عدد (٦) إعلانات بمركز و مدينة صان الحجر.

وأضافت مديرة إدارة الإعلانات بالشرقية، بأن ذلك يأتي إطار خطة المحافظة للحفاظ على الذوق العام وتماشياً مع خطة التطوير والتجميل التى تشهدها مراكزومدن الشرقية.

أكد محافظ الشرقية، أن هذه الحملات تستهدف مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين لتطبيق اللائحة المقررة لتنظيم الإعلانات بكل حسم وإزالة الإعلانات العشوائية وغير المرخصة، وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين، وذلك وفقاً للضوابط التنظيمية للائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التى حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.