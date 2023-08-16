أسامة الأزهري ينعى العالم الجليل طاهر الحامدي

نعى الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية وأحد علماء الأزهر الشريف العالم الجليل الشيخ طاهر الحامدي، شيخ الطريقة الطاهرية العامرية الحامدية الخلوتية ومدير مجلة الأزهر سابقا، الذي وافته المنية اليوم.

وقال الأزهري في بيان له: " إن الفقيد رحمه الله كانت له إسهامات كبيرة في الدعوة الإسلامية، وربطتنا به صلة مودة ومحبة كبيرة"، مشيرًا إلى أنه سليل بيت ولاية وصلاح.

وتقدم الأزهري بخالص العزاء وصادق المواساة إلى الأسرة الكريمة، داعيًا الله عز وجل أن يرحم الفقيد ويتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

وكانت صلاة الجنازة بعد صلاة ظهر اليوم الأربعاء بمدينة أرمنت الحيط بمحافظة الأقصر.