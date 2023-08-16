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الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

كاسيت 90| موعد بدء الحفل وتعليمات خاصة للحضور

بوابة الوفد الإلكترونية

ساعات تفصلنا عن الحفل الغنائي المنتظر لنجوم التسعينيات والذي أطلق عليها “كاسيت 90”، المقامة ضمن فعاليات جدة التي تضم عددا كبيرا من نجوم الغناء العربي والخليجي.

 

ومن المقرر أن يبدأ الدخلو إلى مسرح الحفل في السابعة مساءً، وسيتم نقل الحفل عبر وسائل الإعلام المختلفة لذا لزم التنبيه على الحضور بذلك.

تستضيف مدينة جدة ليلة من التسعينيات، أطلق عليها “كاسيت 90” مع "إيهاب توفيق، هشام عباس، مصطفى قمر، حميد الشاعري، محمد محيي، سيمون”.

 

وصل نجوم الحفل إلى الأراضي السعودية مساء أمس لإجراء التحضيرات الأخيرة قبل إقامة الحفل، والذي سيقام غدًا الأربعاء على مسرح بنش مارك في جدة.

 

فعاليات جدة 2023:

أعلن رئيس لجنة التقويم الوطني لمحافظة جدة لعام 2023م، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، انطلاق فعاليات مدينة جدة لعام 2023م بشكل فريد ومميز هذا العام امتدادًا لنجاح موسم جدة العام الماضي، إذْ ستكون هذه الفعاليات بتناغم مستمر ممتد على مدار العام حتى نهاية 2023، وذلك تحت شعار "مع بعض طول السنة".

 

 برنامج فعاليات جدة 2023:

 يتضمن تقويم فعاليات جدة لعام 2023" عددًا من المهرجانات والفعاليات العالمية والثقافية والبحرية، التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا كفعاليات للمرة الأولى على مستوى المملكة، تعكس ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية في صناعة الترفيه، بما يسهم من تعزيز مكانة جدة كوجهة سياحية عالمية، والتعريف بثقافة السعودية وحضارتها وإرثها والمواقع السياحية ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي. 

 

 تندرج فعاليات جدة تحت يوميات تقويم وموسم الرياض الترفيهية بدأت فعاليات تقويم الرياض بعد انتهاء فعاليات موسم الرياض الذي شهد عددًا كبيرًا من الفعاليات الغنائية والترفيهية والثقافية على مدار 90 يومًا.

 

 فعاليات موسم الرياض 2022:

 بدأت فعاليات موسم الرياض 3 في الـ21 من أكتوبر، بحفل عالمي يضم عرضًا خاصًا لسيرك دو سوليه الشهير، بجانب افتتاح مناطق جديدة تحمل فعاليات فريدة من نوعها وتحدث للمرة الأولى في الموسم.

 

 

 

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