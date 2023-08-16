القومي للإعاقة ينظم عددًا من الورش الدامجة للأطفال على هامش معرض منتجاتهم

تحقيقا للتعاون المثمر والبناء بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والشراكة في تنظيم 8 معارض حتى الآن لمنتجات الأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى محافظات الجمهورية في أندية ودور القوات المسلحة، قام المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتنفيذ عدد من ورش الاطفال الدامجة على هامش هذه المعارض تحت إشراف وتنظيم د. نهى سليمان، مسئول التعليم والمكتب الفني بالمجلس، وحضور الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس.

من جانبها رحبت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالشراكة القائمة بين المجلس ووزارة الدفاع ممثلة في قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وثمنت الدور المهم من خلال هذا التعاون في دعم منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة والمساهمة في تسويقها من خلال المعارض بل وإتاحة الفرصة للمجتمع المحلي في التعرف على قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال منتجاتهم.

وأشارت المشرف العام على المجلس إلى ان الورش هدفت إلى إتاحة الفرصة للعارضين من الأشخاص ذوي الإعاقة بتقديم عرض حي للأطفال بكيفية صناعة منتجاتهم و مشغولاتهم اليدوية كرواد أعمال في مجال الحرف اليدوية، مما يحفز قدرات الأطفال الإبداعية وتوظيفها في صورة منتجات، ومؤكدة أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، يهتم اهتمام خاص في ورشه بالأطفال باعتبارهم الأجيال القادمة، ويقوم المجلس في هذا الشأن بتوعيتهم وتنويرهم بحقوق أقرانهم من الأشخاص ذوي الإعاقة وآليات تقبلهم للآخر

جدير بالذكر أن الورش تضمنت تنفيذ عدد من الأنشطة الدامجة للأطفال بهدف رفع وعيهم بأساسيات التعامل مع أقرانهم من الأطفال ذوي الإعاقة بمختلف أنواع إعاقاتهم، من خلال رسائل توعوية من أهمها: ( تحدث بكلمات بسيطة – تحدث بجمل قصيرة – شاركني اللعب – تواصل معي مباشرة ــ ممكن أساعدك ـ أساعدك أزي؟ - أعطني وقتي – كن صديقي – لا تلعب بأدواتي ) كما تعلموا كلمة أحبك "بلغة الإشارة".