استقرار سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم في البنوك

سعر الدولار.. استقر سعر الدولار خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء في البنوك المصرية، وثبتت سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلا نحو 30.86 جنيه للشراء، و30.96 جنيه للبيع، وسجل سعره الدولار أمام الجنيه المصري اليوم استقرارا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

وفي هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" سعر الدولار، خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، وتقدم الوفد هذه الخدمة لمتابعيها للوقوف على آخر المستجدات السعرية التي تطرأ على الساحة التسعيرية لجميع السلع لاسيما سعر الدولار الذي ثبتت بشكل ملحوظ، وجاءت أسعاره على النحو الاتي:

سعر الدولار اليوم الأربعاء خلال منتصف التعاملات

الدولار

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023 مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية وماكينات الصرافة خلال منتصف التعاملات، ليسجل 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لسعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 16 أغسطس 2023، استقرارًا خلال منتصف التعاملات مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وفيما يلي ننشر قائمة لآخر تحديث للدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء خلال منتصف التعاملات في البنك التجاري الدولي، مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك الأهلي

شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا في البنك الأهلي المصري، خلال منتصف التعاملات ليبلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية استقرارًا خلال منتصف التعاملات سجل نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم استقرارا خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.