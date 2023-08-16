كأس العالم للسيدات.. إنجلترا تتقدم على أستراليا في الشوط الأول

نجح منتخب إنجلترا لسيدات كرة القدم فى انهاء الشوط الأول بالتقدم بهدف دون رد، على نظيره الأسترالي، فى المباراة التى تجمع المنتخبين حاليًا، فى الدور نصف النهائي ببطولة كأس العالم.

تقدم منتخب انجلترا بالهدف الأول على أستراليا فى الدقيقة 36 من زمن المنعطف الأول من المباراة، عن طريق اللاعبة إيلا تون.

منتخب إنجلترا لسيدات كرة القدم

وتأهل منتخب إنجلترا الى الدور نصف النهائي بعد الفوز على نيجيريا فى الدور ربع النهائي بركلات الترجيح، فيما حجز منتخب أستراليا بطاقة التأهل بذات الدور بعد هزيمة الدنمارك بهدفين دون رد.